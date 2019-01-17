2019-01-17T06:22:30+03:00
Происшествия

Внимание, розыск: женщину, укравшую забытые деньги из банкомата ищут в Иркутске

Она попала в объектив камер видеонаблюдения [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Внимание, розыск: женщину, укравшую забытые деньги из банкомата ищут в Иркутске. Фото: Подозреваемая в краже.Внимание, розыск: женщину, укравшую забытые деньги из банкомата ищут в Иркутске. Фото: Подозреваемая в краже.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские разыскивают иркутянку, которая украла деньги из банкомата, снятые и забытые молодым человеком в одном из торговых центров на улице Свердлова в Иркутске. Женщина скрылась, но не учла то, что попала на запись камер наблюдения.

В Иркутске ищут женщину, укравшую из банкомата забытые деньги.Узнавших женщину, сыщики просят обращаться в ближайший отдел полиции.ГУ МВД по Иркутской области

Все произошло днем 10 января, когда 33-летний мужчина зашел в торговый центр, чтобы обналичить 27 тысяч рублей. Молодой человек, уже предвкушая радость будущих покупок, забрал карту и ушел. Лишь через несколько минут он вспомнил, что деньги так и остались лежать в банкомате. Вернувшись, иркутянин надеялся, что его сбережения забрал терминал, но и там их не оказалось. Пришлось обратиться за помощью к полицейским.

- По предварительной версии, деньги похитила женщина, которая стояла в очереди за потерпевшим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Ее действия попали на камеры видеонаблюдения.

Проводится доследственная проверка. Сыщики разыскивают похитительницу денег и просят, тех, кто узнал женщину, обратится в ближайший отдел полиции.

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