2019-01-17T06:59:10+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске ограничат до 19 января

Это связано с аварийными работами
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске ограничат до 19 января.Движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске ограничат до 19 января.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В областном центре частично ограничат движение на перекрестке улицы Некрасова и Кооперативного переулка.

- Проезд будет временно ограничен с 15 по 19 января, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это сделано для проведения аварийных ремонтных работ на тепловой магистрали.

Автомобилисты, учитывайте это при составлении своего маршрута.

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