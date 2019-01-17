Движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске ограничат до 19 января
Внимание, автомобилисты! В областном центре частично ограничат движение на перекрестке улицы Некрасова и Кооперативного переулка.
- Проезд будет временно ограничен с 15 по 19 января, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это сделано для проведения аварийных ремонтных работ на тепловой магистрали.
Автомобилисты, учитывайте это при составлении своего маршрута.
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