СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-17T10:41:57+03:00

Вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Швеции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Сборная России по хоккею с мячом не будет представлена на чемпионате мира в Швеции ни одним игроком иркутской «Байкал-Энергии». Единственный кандидат на поездку в Венерсборг, 31-летний вратарь бело-синих Григорий Лапин сначала вошел в расширенный состав, но увы, не попал в окончательный список главного тренера национальной дружины Михаила Юрьева.

Как сообщает пресс-служба федерации хоккея с мячом России, в Швеции российская дружина сыграет с голкиперами: Романом Черных из красноярского «Енисея» и Денисом Рысевым из хабаровского «СКА-Нефтяника». Отметим, что в окончательный состав вошел нападающий Александр Егорычев, который еще в прошлом сезоне играл за «Байкал-Энергию».

Чемпионат мира 2019 в шведском Венерсборге стартует 26 января. Именно в этот день сборная России сыграет первый матч на турнире. Соперник – хозяева льда, сборная Швеции.

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