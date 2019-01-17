2019-01-17T10:41:57+03:00
Спорт

Вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Швеции

Вместо него вызван дуэт голкиперов Роман Черных-Денис Рысев
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в ШвецииВратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в ШвецииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Сборная России по хоккею с мячом не будет представлена на чемпионате мира в Швеции ни одним игроком иркутской «Байкал-Энергии». Единственный кандидат на поездку в Венерсборг, 31-летний вратарь бело-синих Григорий Лапин сначала вошел в расширенный состав, но увы, не попал в окончательный список главного тренера национальной дружины Михаила Юрьева.

Как сообщает пресс-служба федерации хоккея с мячом России, в Швеции российская дружина сыграет с голкиперами: Романом Черных из красноярского «Енисея» и Денисом Рысевым из хабаровского «СКА-Нефтяника». Отметим, что в окончательный состав вошел нападающий Александр Егорычев, который еще в прошлом сезоне играл за «Байкал-Энергию».

Чемпионат мира 2019 в шведском Венерсборге стартует 26 января. Именно в этот день сборная России сыграет первый матч на турнире. Соперник – хозяева льда, сборная Швеции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Байкал-Энергия» сыграла вничью с ульяновской «Волгой» (Подробности матча)

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Сокол: Необходимо увеличить финансирование малокомплектных школ в Иркутской области
СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал
При пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщина
На трассах Иркутской области установили новые системы метеонаблюдения
Движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске ограничат до 19 января
Внимание, розыск: женщину, укравшую забытые деньги из банкомата, ищут в Иркутске
Чемпионат и первенство СФО по киокусинкай пройдут в Иркутске
Прогуливался с 2 кг наркотиков: мужчину задержали в Иркутской области
Крещение Господне в Иркутске: на Байкале пройдет традиционный праздничный заплыв
Четвертый тур чемпионата России по волейболу: иркутская «Ангара» на первом месте
Выставка народного художника России Анатолия Алексеева откроется в Иркутске
«Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Волгой» в Ульяновске
В Иркутске мужчина обстрелял салон красоты из-за неприязни к его владелице
Мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев подал заявление об отставке
Прогноз погоды в Иркутске: 17 января днем будет -12 градусов
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров
В общежитии иркутского гидрометеорологического техникума произошел пожар, никто не пострадал
Сергей Сокол: Молодое поколение вместе с депутатами на равных могут формировать повестку развития региона
СК проверит обстоятельства столкновения трамвая и грузовика в Иркутске
ДТП в Иркутской области: вахтовый автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб
Сергей Сокол: «При строительстве школ нужен разумный подход, а не экономия»
Сирот из Иркутской области будут готовить к самостоятельной жизни по специальной программе
Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием трамвая и грузовика в Иркутске