2019-01-17T12:08:50+03:00
Происшествия

СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал

Нанесенный природе ущерб оценили в 2 миллиона рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал.СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Руководство туристической базы на Байкале привлекут к ответственности за загрязнение окружающей среды. Экономя на утилизации, предприниматели закапывали отходы прямо в водоохраной зоне озера.

По версии сыщиков, нерадивые собственники турбазы в Иркутском районе избавлялись от мусора опасным для экологии способом. Упаковав твердые бытовые отходы, рабочие закапывали их неподалеку от мест отдыха. Специалисты Росприроднадзора, исследовавшие место незаконного захоронения, пришли к выводу, что плодородный слой почвы был полностью уничтожен.

- Также были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – За нарушение правил охраны окружающей среды возбуждено уголовное дело.

По предварительным оценкам, стоимость ущерба, который нанесли предприниматели, составил около 2 миллионов рублей. Точные данные о масштабах причиненного вреда, станут известны после окончания экологических экспертиз. Сыщики опрашивают сотрудников туристической базы. Расследование продолжается.

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