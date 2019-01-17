СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-17T12:08:50+03:00

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Руководство туристической базы на Байкале привлекут к ответственности за загрязнение окружающей среды. Экономя на утилизации, предприниматели закапывали отходы прямо в водоохраной зоне озера.

По версии сыщиков, нерадивые собственники турбазы в Иркутском районе избавлялись от мусора опасным для экологии способом. Упаковав твердые бытовые отходы, рабочие закапывали их неподалеку от мест отдыха. Специалисты Росприроднадзора, исследовавшие место незаконного захоронения, пришли к выводу, что плодородный слой почвы был полностью уничтожен.

- Также были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – За нарушение правил охраны окружающей среды возбуждено уголовное дело.

По предварительным оценкам, стоимость ущерба, который нанесли предприниматели, составил около 2 миллионов рублей. Точные данные о масштабах причиненного вреда, станут известны после окончания экологических экспертиз. Сыщики опрашивают сотрудников туристической базы. Расследование продолжается.