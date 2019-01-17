Сергей Сокол: Необходимо увеличить финансирование малокомплектных школ в Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-17T12:20:11+03:00

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Необходимо увеличивать финансирование учебных расходов в малокомплектных школах, такие образовательные учреждения требуют дополнительной поддержки. Об этом заявил спикер ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол во время поездки депутатов регионального парламента в Эхирит-Булагатский район.

Парламентарии посетили Кулункунскую начальную общеобразовательную школу. Деревянное одноэтажное здание построено в 1992 году. Здесь учатся 24 ребенка. В здании есть горячее водоснабжение, туалет, работают столовая, библиотека, музей.

- В прошлом году на учебные пособия и спортинвентарь школе выделили 36 тыс. рублей, - рассказала директор школы Тамара Колодина. - Большая часть средств потрачена на оплату интернета, другая – на покупку учебников.

Сергей Сокол напомнил, что в конце прошлого года депутаты подняли вопрос увеличения финансирования таких расходов до 2 тыс. рублей. Инициатива не нашла поддержки у ряда коллег-депутатов, при этом тема серьезно взволновала общественность. Как добавила председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова, поступило более 2,5 тыс. обращений от депутатов местных дум, представляющих разные партии из 28 муниципальных образований второго уровня и 107 муниципалитетов первого уровня.

Также депутаты побывали в Кударейской начальной школе Эхирит-Булагатского района. Одноэтажное деревянное здание школы построено в 1932 году. В школе работает один учитель, которая проводит занятия для трех учеников. В школе, как и во всем поселке, нет ни интернета, ни сотовой связи. Сергей Сокол поручил вице-спикеру Заксобрания Кузьме Алдарову проработать эти вопросы. Кроме того, как рассказала руководитель школы Анна Мотодоева, после четвертого класса школьники переводятся в школы в поселке Усть-Ордынский, который находится в 30 км от села, в связи с этим, многие жители вынуждены переезжать в районный центр, чтобы их дети могли учиться и жить вместе с родителями.

- Малокомплектных школ в Иркутской области не одна, не две и даже не десять, их сотни. Поэтому вопросы сохранения и развития таких школ, обеспечения достойного уровня образования в них сегодня имеют первостепенное значение, – подчеркнул Сергей Сокол.