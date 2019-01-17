2019-01-17T16:09:37+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 18 января днем -10 градусов

По области – снег, ветер до 13 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 18 января днем -10 градусовПрогноз погоды в Иркутске: 18 января днем -10 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 18 января - переменная облачность, утром и днем будет идти небольшой снег. Ветер дует западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с. По прогнозу синоптиков, сегодня ночью будет -17,-19 градусов. Днем уличные термометры покажут -8,-10.

- По области - переменная облачность, небольшой и умеренный снег, ночью в южных, днем в западных районах Приангарья местами будет идти небольшой снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, поземки.

Температура в Приангарье ночью -14,-19, в пониженных формах рельефа -24,-29. Днём по Иркутской области -7,-12, при облачной погоде -17,-22 градусов.

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