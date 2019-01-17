СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-17T17:13:37+03:00

Два ножевых ранения: 17-летняя девушка напала на пенсионера в Бурятии. Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

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В Бурятии сыщики расследуют обстоятельства нападения на пенсионера. В его дом пришла незнакомая девушка, подросток потребовал, чтобы он забрал из полиции заявление о грабеже.

События этой истории начались еще декабре 2018 года. Когда 31-летний парень проник в дом пожилого жителя поселка Каменск Кабанского района и ограбил его. Вора удалось задержать по горячим следам. Но на этом черная полоса в жизни пенсионера не закончилась. На этот раз, в его дом пришла знакомая грабителя, который уже находится в изоляторе, 17-летняя девушка предложила забрать заявление из полиции. Услышав отказ, подросток выхватила нож и дважды успела ударить им мужчину.

- Патрульный экипаж задержал нападавшую, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. – Уже известно, что она состоит на учете по делам несовершеннолетних.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Они устанавливают все детали произошедшего, расследование продолжается.