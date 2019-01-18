«Особенности национальной охоты» покажут бесплатно в Доме кино Иркутска
В Иркутске 20 января в Доме кино пройдет бесплатный показ знаменитой комедии «Особенности национальной охоты». Это давно полюбившаяся многим россиянам комедия о нравах и обычаях русских охотников, о молодом финском специалисте «Финике», медведях и забавных приключениях.
- Просмотр состоится в Малом зале, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. – Начало в 15.30. Вход свободный.
Показ пройдет в рамках реализации проекта «Кино на все времена».
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