«Особенности национальной охоты» покажут бесплатно в Доме кино Иркутска

СЕГОДНЯ 03:37 2019-01-18T03:37:07+03:00

Показ пройдет в рамках проекта «Кино на все времена»

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В Иркутске 20 января в Доме кино пройдет бесплатный показ знаменитой комедии «Особенности национальной охоты». Это давно полюбившаяся многим россиянам комедия о нравах и обычаях русских охотников, о молодом финском специалисте «Финике», медведях и забавных приключениях.

- Просмотр состоится в Малом зале, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. – Начало в 15.30. Вход свободный.

Показ пройдет в рамках реализации проекта «Кино на все времена».

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