Неделя неформального образования пройдет в Иркутске в 7-ой раз

СЕГОДНЯ 04:05 2019-01-18T04:05:28+03:00

Изменить размер текста: A A

«Неделя неформального образования» уже давно полюбилась иркутянам. В эти дни можно побывать на интересных мастер-классах, лекциях, семинарах, познавательных и обучающих занятиях.

Очередная, седьмая по счету, неделя пройдет в Иркутске с 1 по 6 марта. График ее пока не сверстан, а это значит, если вам есть, чем поделиться с земляками, можете подавать заявку на участие в ней в качестве мастера, лектора и так далее.

- У всех, кто занимается просветительской или развивающей деятельностью есть возможность провести занятия, - отмечают в администрации города Иркутска. - Заявку для участия можно присылать по адресу – irk-edu@admirk.ru до 11 февраля 2019 года включительно.

Это могут быть ВУЗы, школы, театральные кружки, спортивные секции, краеведы, музее, кинотеатры, творческие коллективы, отмечают организаторы.