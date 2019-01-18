В Иркутске утром 18 января трехкилометровая пробка на Старо-Кузьмихинской улице

СЕГОДНЯ 04:46 2019-01-18T05:03:54+03:00

В Иркутске трехкилометровая пробка на ул. Старо-Кузьмихинской улице. Фото: Яндекс.Пробки

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Обычно свободный проезд по улице Старо-Кузьмихинской в Иркутске сегодня, 18 января, представляет собой почти трехкилометровый затор.

Виной тому ДТП в левом ряду, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Скорость машин на данном участке 7-10 км/ч. В целом по городу сейчас 6-бальные пробки. По Академическому мосту едут со скоростью 15 км/ч. Добраться до него со стороны Синюшиной горы также непросто. Транспорт едет со скоростью 7 км/ч.

Затруднено движение по улице Лермонтова. Как всегда, «стоит» Маяковского на подъезде к Глазковскому мосту. Здесь скорость транспорта 3 км/ч.

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