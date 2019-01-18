36 ледовых переправ открыли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:26 2019-01-18T06:26:30+03:00

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В Иркутской области продолжают открывать новые ледовые переправы. Однако спасатели напоминают, следует проявлять осторожность. Выезжая на лед, необходимо, учитывать вес автомобилей.

Водителей просят не забывать о предупреждающих знаках.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Для некоторых отдаленных территорий это возможность быстро добраться до «большой земли». Так, наибольшая потребность в зимнем сообщении по рекам у жителей Киренского и Тайшетского района, там действует почти половина переправ Приангарья.

- Накануне, 17 января были открыты 3 новые переправы в Братском, Боханском и Тайшетском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Всего на 18 января в регионе действует 36 ледовых переправ.

В Иркутской области продолжают открывать новые ледовые переправы.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели напоминают о безопасности движения по зимникам. Водителей просят не забывать о предупреждающих знаках. Перед выездом на лед, следует убедиться, что автомобиль подходит по грузоподъемности. Нарушение этих правил может привести к трагедии.

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