36 ледовых переправ открыли в Иркутской области
В Иркутской области продолжают открывать новые ледовые переправы. Однако спасатели напоминают, следует проявлять осторожность. Выезжая на лед, необходимо, учитывать вес автомобилей.
Водителей просят не забывать о предупреждающих знаках.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Для некоторых отдаленных территорий это возможность быстро добраться до «большой земли». Так, наибольшая потребность в зимнем сообщении по рекам у жителей Киренского и Тайшетского района, там действует почти половина переправ Приангарья.
- Накануне, 17 января были открыты 3 новые переправы в Братском, Боханском и Тайшетском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Всего на 18 января в регионе действует 36 ледовых переправ.
В Иркутской области продолжают открывать новые ледовые переправы.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Спасатели напоминают о безопасности движения по зимникам. Водителей просят не забывать о предупреждающих знаках. Перед выездом на лед, следует убедиться, что автомобиль подходит по грузоподъемности. Нарушение этих правил может привести к трагедии.
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