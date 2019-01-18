2019-01-18T07:09:21+03:00
Общество

Росгвардия обеспечит безопасность иркутян во время Крещения

Отряды ведомственной охраны будут дежурить вблизи храмов и мест освящения купелей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Росгвардия обеспечит безопасность иркутян во время Крещения. Фото: управление Росгвардии по Иркутской области.Росгвардия обеспечит безопасность иркутян во время Крещения. Фото: управление Росгвардии по Иркутской области.
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В Иркутске охраной общественного порядка на время празднования православного праздника Крещения займется Росгвардия. Перед торжественными службами храмы и церкви города проверят кинологи с собаками.

- При проведении праздничных мероприятий патрульные будут обеспечивать безопасность жителей Иркутска, - сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области. – Наряды ведомственной охраны будут дежурить в местах освящения источников воды и купания.

Храмы и церкви проверят саперы. Фото: управление Росгвардии по Иркутской области.

Храмы и церкви проверят саперы. Фото: управление Росгвардии по Иркутской области.

Саперы и кинологи с собаками проверят 25 храмов и церквей на наличие возможных взрывных устройств. Богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня, пройдут в ночь с 18 на 19 января.

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