2019-01-18T09:18:53+03:00
Происшествия

Вооруженный грабитель напал на два офиса микрокредитов в Братске

Суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Вооруженный грабитель напал на два офиса микрозаймов в Братске.Вооруженный грабитель напал на два офиса микрозаймов в Братске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жителя Братска осудили за разбойные нападения на две банковские фирмы. Мужчина угрожая ножом, похитил 17 тысяч рублей. В пресс-службе прокуратуры Иркутской области рассказали подробности.

- Первая попытка произошла, когда братчанин ворвался в один из городских офисов микрозаймов, угрожая ножом, мужчина потребовал передать ему деньги. Однако менеджеру банка удалось сбежать, из-за этого он не смог получить доступ к кассе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Это не остановило разбойника. Выбрав другой офис, он совершил аналогичное нападение. Испуганные банкиры передали ему 17 тысяч рублей.

Полицейские смогли задержать грабителя, собранных сыщиками доказательств, хватило для обвинительного приговора. Братчанина осудили на 2 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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