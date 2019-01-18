59-летний ангарчанин пропал без вести: полиция начала поиски

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-18T12:00:16+03:00

Игорь Михалев 10 января ушел из дома и до сих пор не вернулся

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Сотрудники полиции в Ангарске ведут поиски без вести пропавшего Игоря Михалева.

Мужчине 59 лет. 10 января он ушел из дома, который расположен в 177 квартале Ангарска, в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

- Приметы: на вид 60 лет, европейский тип лица, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза карие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина был одет в черный пуховик, черные брюки, черные кожаные ботинки, на голове вязаная шапка.

Все, кто видел или знает о месте нахождения Игоря Михалева, просьба сообщить по телефону 8904-112-93-00, либо в ближайший отдел полиции по телефонам: 8 (3955) 54-15-20, 02 (112 - с мобильного телефона).

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