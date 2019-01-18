2019-01-18T12:00:16+03:00
Происшествия

59-летний ангарчанин пропал без вести: полиция начала поиски

Игорь Михалев 10 января ушел из дома и до сих пор не вернулся
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Внимание, розыск: 59-летнего ангарчанина ищет полиция.Внимание, розыск: 59-летнего ангарчанина ищет полиция.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Ангарске ведут поиски без вести пропавшего Игоря Михалева.

Мужчине 59 лет. 10 января он ушел из дома, который расположен в 177 квартале Ангарска, в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

- Приметы: на вид 60 лет, европейский тип лица, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза карие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина был одет в черный пуховик, черные брюки, черные кожаные ботинки, на голове вязаная шапка.

Все, кто видел или знает о месте нахождения Игоря Михалева, просьба сообщить по телефону 8904-112-93-00, либо в ближайший отдел полиции по телефонам: 8 (3955) 54-15-20, 02 (112 - с мобильного телефона).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бомж угнал инвалидную коляску у жителя Иркутска

В Иркутске завершилось рассмотрение необычного уголовного дела. 29-летний уроженец Забайкальского края похитил инвалидное кресло в одной из городских больниц. В пресс-службе Кировского районного суда сообщили подробности. Подробнее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ноябре 2018 иркутяне стали получать больше: Иркутскстат подсчитал доходы за месяц
Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля
Бизнесмена из Нижнеудинска подозревают в контрабанде леса почти на 22,5 миллиона рублей
Первокурсник из Братска ограбил пенсионерку: полицейские задержали парня спустя полчаса после совершения преступления
Бомж угнал инвалидную коляску у жителя Иркутска
Вооруженный грабитель напал на два офиса микрокредитов в Братске
Росгвардия обеспечит безопасность иркутян во время Крещения
36 ледовых переправ открыли в Иркутской области
В Иркутске утром 18 января трехкилометровая пробка на Старо-Кузьмихинской улице
Неделя неформального образования пройдет в Иркутске в 7-ой раз
«Особенности национальной охоты» покажут бесплатно в Доме кино Иркутска
Два ножевых ранения: 17-летняя девушка напала на пенсионера в Бурятии
Прогноз погоды в Иркутске: 18 января днем -10 градусов
ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске
Полиция задержала поджигателей лифта в Усть-Илимске: ими оказались двое подростков
Сергей Сокол: Необходимо увеличить финансирование малокомплектных школ в Иркутской области
СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал
Вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Швеции
При пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщина