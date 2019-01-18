Первокурсник из Братска ограбил пенсионерку: полицейские задержали парня спустя полчаса после совершения преступления

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-18T12:31:59+03:00

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Сегодня утром, 18 января 66 – летняя пенсионерка из Братска обратилась в отдел полиции. Там она рассказала о том, что неизвестные молодые люди возле дома по улице Комсомольской вырвали из ее рук сумочку, в которой находились деньги. Женщина подробно рассказала дежурному о том, как выглядели преступники: цвет одежды, примерный возраст, рост и направление их бегства.

- Полицейские экипажа ППС в составе старшего лейтенанта полиции Виталия Гончарова, лейтенанта Сергея Белого и прапорщика Олега Ципуна провели обследование микрорайона и близлежащих улиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские проверили круглосуточные магазины и общежития. Выяснилось, что похожую компанию видели в одном из домов по улице Баркова. По указанному адресу удалось задержать находившуюся там молодежь. Их доставили в отдел полиции для дачи показаний. Там удалось установить их причастность к грабежу.

Оказалось, что вырвал сумочку из рук старушки первокурсник одного из средних профессиональных заведений Братска, а его товарищи не воспрепятствовали совершению преступления.