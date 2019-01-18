СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-18T12:53:37+03:00

Бизнесмена из Нижнеудинска подозревают в контрабанде леса почти на 22,5 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ему грозит от трех до семи лет

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Иркутская таможня возбудила сразу четыре уголовных дела в отношении жителя Нижнеудинска. Его обвиняют в контрабанде леса на крупную сумму.

- Иркутскими таможенниками было установлено, что индивидуальным предпринимателем были заключены несколько внешнеэкономических контрактов на поставку древесины хвойных пород в КНР, Республику Узбекистан и Республику Таджикистан, - сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы Сибирского таможенного управления.

В декларациях на экспорт в качестве товара была заявлена сосна обыкновенная, грубо брусованная.

Общий объем дерева, поставленного по указанным контрактам, составил 3115 кубический метров. Стоимость такого «удовольствия» - почти 22,5 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни было выявлено то, что в качестве документов, подтверждающих заявленные декларации товара, были предоставлены ложные договоры на поставку товара от фирмы производителя.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.