СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-18T13:19:24+03:00

Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с проведением аварийных работ

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта на пересечении улиц Ядринцева и Лызина.

- Движение на перекрестке временно ограничат с 21 января по 4 февраля, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Сквозной проезд по улице Ядринцева будет полностью закрыт.

Ограничение движения связано с проведением аварийных ремонтных работ городской системы канализации.

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