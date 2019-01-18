2019-01-18T13:19:24+03:00
Общество

Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля

Это связано с проведением аварийных работ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля.Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта на пересечении улиц Ядринцева и Лызина.

- Движение на перекрестке временно ограничат с 21 января по 4 февраля, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Сквозной проезд по улице Ядринцева будет полностью закрыт.

Ограничение движения связано с проведением аварийных ремонтных работ городской системы канализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

36 ледовых переправ открыли в Иркутской области. Инспекторы МЧС призывают соблюдать меры безопасности. Подробнее.

В Иркутске утром 18 января трехкилометровая пробка на Старо-Кузьмихинской улице. Всему виной ДТП. Подробнее.

ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске. Четвероклассника доставили в больницу. Подробнее.

На трассах Иркутской области установили новые системы метеонаблюдения. Водители смогут увидеть состояние дороги в режиме онлайн. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ноябре 2018 иркутяне стали получать больше: Иркутскстат подсчитал доходы за месяц
Бизнесмена из Нижнеудинска подозревают в контрабанде леса почти на 22,5 миллиона рублей
Первокурсник из Братска ограбил пенсионерку: полицейские задержали парня спустя полчаса после совершения преступления
59-летний ангарчанин пропал без вести: полиция начала поиски
Бомж угнал инвалидную коляску у жителя Иркутска
Вооруженный грабитель напал на два офиса микрокредитов в Братске
Росгвардия обеспечит безопасность иркутян во время Крещения
36 ледовых переправ открыли в Иркутской области
В Иркутске утром 18 января трехкилометровая пробка на Старо-Кузьмихинской улице
Неделя неформального образования пройдет в Иркутске в 7-ой раз
«Особенности национальной охоты» покажут бесплатно в Доме кино Иркутска
Два ножевых ранения: 17-летняя девушка напала на пенсионера в Бурятии
Прогноз погоды в Иркутске: 18 января днем -10 градусов
ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске
Полиция задержала поджигателей лифта в Усть-Илимске: ими оказались двое подростков
Сергей Сокол: Необходимо увеличить финансирование малокомплектных школ в Иркутской области
СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал
Вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Швеции
При пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщина