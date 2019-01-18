Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля
Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта на пересечении улиц Ядринцева и Лызина.
- Движение на перекрестке временно ограничат с 21 января по 4 февраля, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Сквозной проезд по улице Ядринцева будет полностью закрыт.
Ограничение движения связано с проведением аварийных ремонтных работ городской системы канализации.
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