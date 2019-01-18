СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-18T13:25:42+03:00

В ноябре 2018 иркутяне стали получать больше: Иркутскстат подсчитал доходы за месяц. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Ну что, иркутяне, наши денежки снова подсчитаны. Иркутскстат опубликовал итоги заработной платы за ноябрь 2018 года.

В ноябре прошлого года зарплата выросла на 691 рубль, а это 1,6 процента. Месяцем ранее показатель был на уровне 42229 рублей, а в ноябре – 42920 рублей.

По сравнению с ноябрем 2017 года средняя зарплата увеличилась на 10 процентов.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Иркутской области остаются в сфере добычи сырой нефти, природного газа и металлических руд.

Меньше всего получают представители производства текстильных изделий и одежды. Чуть больше платят производителям резиновых и пластмассовых изделий.

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