В ноябре 2018 иркутяне стали получать больше: Иркутскстат подсчитал доходы за месяц
Ну что, иркутяне, наши денежки снова подсчитаны. Иркутскстат опубликовал итоги заработной платы за ноябрь 2018 года.
В ноябре прошлого года зарплата выросла на 691 рубль, а это 1,6 процента. Месяцем ранее показатель был на уровне 42229 рублей, а в ноябре – 42920 рублей.
По сравнению с ноябрем 2017 года средняя зарплата увеличилась на 10 процентов.
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Иркутской области остаются в сфере добычи сырой нефти, природного газа и металлических руд.
Меньше всего получают представители производства текстильных изделий и одежды. Чуть больше платят производителям резиновых и пластмассовых изделий.
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