2019-01-18T14:21:09+03:00
Происшествия

В канун Рождества пьяный житель Бурятии надругался над женщиной

Ранее мужчина уже был судим за убийство
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В канун Рождества пьяный житель Бурятии надругался над женщиной.В канун Рождества пьяный житель Бурятии надругался над женщиной.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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7 января житель Бурятии весь день распивал спиртные напитки. В вечернее время он зашел в тамбур магазина, чтобы согреться. Чуть позже мужчина увидел выходящую из магазина женщину. Он проводил ее взглядом и последовал за ней с целью нападения. Когда 39-летняя жительница микрорайона «Южный» подошла к мосту через ручей, злоумышленник подбежал к ней, столкнул в овраг к руслу ручья и приказал раздеваться, угрожая расправой. После совершения действий насильственного характера, преступник скрылся.

На следующий день потерпевшая обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело. В деле помогли видеозаписи с камер наблюдения, установленные рядом с магазином.

- При их просмотре установлен фрагмент, на котором видно, как один из находившихся в тамбуре мужчин долго наблюдал за потерпевшей, а затем вышел из магазина вслед за ней, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Бурятия. - Личность мужчины была установлена.

Насильником оказался ранее судимый за убийство 39-летний житель соседнего района. Он недавно вышел из мест лишения свободы.

Потерпевшая опознала преступника в ходе очной ставки и подтвердила показания о совершении нападения.

Сейчас преступник находится под стражей. По данному уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

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