Акробаты Иркутска завоевали пять медалей на международном турнире
Иркутские акробаты, воспитанники Дворца спорта «Юность» достойно выступили на пятом международном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Казахской ССР Анатолия Ивановича Ямпольского.
Соревнования проходили с 11 по 14 января в Петропавловске. Там собралось более 180 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.
Акробаты из Иркутска выделились в личном первенстве.
- В личном первенстве золотые медали выиграли Мария Корнякова в возрасте 11-12 лет по программе первого спортивного разряда и Мария Марченко в возрастной группе 13-14 лет по программе кандидата в мастера спорта. Бронзовые награды – у Полины Шишкиной по программе мастера спорта, Валерии Шубиной в возрасте 9-10 лет и Никиты Кудинова в возрастной категории 11-12 лет, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.
Более того, девочки завоевали первое место в командном зачете, а парни стали четвертыми из одиннадцати команд.
Следующий старт для акробатов намечен на начало февраля. Тогда состоится чемпионат и первенство Иркутской области по прыжкам на батуте. Победители поедут на первенство и чемпионат Сибирского федерального округа.