Акробаты Иркутска завоевали пять медалей на международном турнире

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-18T15:10:23+03:00

Соревнования проходили с 1 по 14 января в Петропавловске

Изменить размер текста: A A

Иркутские акробаты, воспитанники Дворца спорта «Юность» достойно выступили на пятом международном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Казахской ССР Анатолия Ивановича Ямпольского.

Соревнования проходили с 11 по 14 января в Петропавловске. Там собралось более 180 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Акробаты из Иркутска выделились в личном первенстве.

- В личном первенстве золотые медали выиграли Мария Корнякова в возрасте 11-12 лет по программе первого спортивного разряда и Мария Марченко в возрастной группе 13-14 лет по программе кандидата в мастера спорта. Бронзовые награды – у Полины Шишкиной по программе мастера спорта, Валерии Шубиной в возрасте 9-10 лет и Никиты Кудинова в возрастной категории 11-12 лет, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Более того, девочки завоевали первое место в командном зачете, а парни стали четвертыми из одиннадцати команд.

Следующий старт для акробатов намечен на начало февраля. Тогда состоится чемпионат и первенство Иркутской области по прыжкам на батуте. Победители поедут на первенство и чемпионат Сибирского федерального округа.