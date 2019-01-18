СЕГОДНЯ 18:04 2019-01-18T18:04:32+03:00

Предотвратил грабеж: полицейский из Бурятии помог пенсионерке в свободное от работы время. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина возвращался домой на такси от родителей и увидел драку

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В позднее время 8 января оперуполномоченный Управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия возвращался домой от родителей на такси. По дороге он заметил, как на остановке общественного транспорта дерутся мужчина и женщина.

- Водитель и пассажиры предположили, что конфликт – не более, чем выяснение отношений семейной парой, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Однако, полицейский, внимательно всмотревшись в происходящее, увидел, что неизвестный пытается вырвать сумку из рук пожилой женщины.

Оперативник попросил немедленно остановить машину, выбежал и поспешил на помощь.

Страж порядка использовал боевее приемы и пресек противоправные действия преступника, после вызвал наряд полиции.

Дознавателям удалось выяснить, что 60-летняя пенсионерка приехала в Улан-Удэ из села Кижинга по делам. На остановке она ждала автобус, но вдруг на нее напал пьяный мужчина и попытался отобрать сумку, в которой лежал паспорт, телефон и банковская карта.

В отношении 45-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.