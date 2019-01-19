СЕГОДНЯ 04:59 2019-01-19T04:59:50+03:00

Остаются лидерами чемпионата России: волейболистки «Ангары» одержали пять побед на играх в Омске. Фото: ВК "Ангара"

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Волейболистки иркутской «Ангары» удачно выступили в очередном туре чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока, который с 11 по 16 января прошел в Омске.

- Наши девчонки одержали пять побед в пяти матчах, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - В четвертом туре «Ангара» выиграла со счетом 3:1 у омской команды «Омь-СибГУОР». Также со счетом 3:0 одержала победу над коллективами «Алтай-АГАУ» из Барнаула, читинской «Забайкалкой», «Олимп-2» из Куйбышева Новосибирской области и абаканской «Надеждой Хакасии».

Таким образом, «Ангара» продолжает возглавлять турнирную таблицу, твердо занимая первое место. Развить успех иркутянки попытаются в следующем туре чемпионата России, который состоится в Барнауле с 5 по 10 февраля.