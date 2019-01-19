2019-01-19T06:54:35+03:00
Происшествия

Рецидивист ограбил 73-летнего пенсионера в Иркутске

Добычей преступника стало портмоне с деньгами и телефоном
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Рецидивист ограбил 73-летнего пенсионера в ИркутскеРецидивист ограбил 73-летнего пенсионера в Иркутске
Изменить размер текста:

Нападение на 73-летнего пенсионера произошло вечером, 13 января на улице Ярославского в Иркутске. Неизвестный подбежал к мужчине, силой вырвал у него портмоне, в котором находились 15 тысяч рублей и телефон, а затем скрылся.

Ориентировка с приметами грабителя тут же была направлена всем патрульным нарядам полиции. Через несколько дней преступника нашли. Им оказался 40-летний местный житель с криминальной биографией. Выяснилось, что лишь в марте 2018 года он вышел из тюрьмы. Кроме того, в поле зрения полицейских он попадал 9 раз. При обыске у него нашли похищенный у пенсионера телефон.

- Возбуждено уголовное дело по статье Грабеж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За решетку он может отправиться на срок до 7 лет. Дожидаться суда он будет под стражей.

Но и это еще не все. Оперативники выяснили, что рецидивист может быть причастен еще к одному преступлению. По предварительной информации, в декабре 2018 года злоумышленник за 7 тысяч рублей сдал в аренду двум иркутянам однокомнатную квартиру в Ленинском районе. Но те вскоре узнали, что жилище принадлежит его отцу, а сам аферист страдает наркотической зависимостью, после чего написали заявление в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП под Иркутском: водитель Mitsubishi Lancer погиб в столкновении с грузовиком
Остаются лидерами чемпионата России: волейболистки «Ангары» одержали пять побед на играх в Омске
Предотвратил грабеж: полицейский из Бурятии помог пенсионерке в свободное от работы время
Акробаты Иркутска завоевали пять медалей на международном турнире
В канун Рождества пьяный житель Бурятии надругался над женщиной
В ноябре 2018 иркутяне стали получать больше: Иркутскстат подсчитал доходы за месяц
Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля
Бизнесмена из Нижнеудинска подозревают в контрабанде леса почти на 22,5 миллиона рублей
Первокурсник из Братска ограбил пенсионерку: полицейские задержали парня спустя полчаса после совершения преступления
59-летний ангарчанин пропал без вести: полиция начала поиски
Бомж угнал инвалидную коляску у жителя Иркутска
Вооруженный грабитель напал на два офиса микрокредитов в Братске
Росгвардия обеспечит безопасность иркутян во время Крещения
36 ледовых переправ открыли в Иркутской области
В Иркутске утром 18 января трехкилометровая пробка на Старо-Кузьмихинской улице
Неделя неформального образования пройдет в Иркутске в 7-ой раз
«Особенности национальной охоты» покажут бесплатно в Доме кино Иркутска
Два ножевых ранения: 17-летняя девушка напала на пенсионера в Бурятии
Прогноз погоды в Иркутске: 18 января днем -10 градусов
ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске
Полиция задержала поджигателей лифта в Усть-Илимске: ими оказались двое подростков
Сергей Сокол: Необходимо увеличить финансирование малокомплектных школ в Иркутской области
СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал
Вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Швеции
При пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщина