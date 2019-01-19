Рецидивист ограбил 73-летнего пенсионера в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:54 2019-01-19T06:54:35+03:00

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Нападение на 73-летнего пенсионера произошло вечером, 13 января на улице Ярославского в Иркутске. Неизвестный подбежал к мужчине, силой вырвал у него портмоне, в котором находились 15 тысяч рублей и телефон, а затем скрылся.

Ориентировка с приметами грабителя тут же была направлена всем патрульным нарядам полиции. Через несколько дней преступника нашли. Им оказался 40-летний местный житель с криминальной биографией. Выяснилось, что лишь в марте 2018 года он вышел из тюрьмы. Кроме того, в поле зрения полицейских он попадал 9 раз. При обыске у него нашли похищенный у пенсионера телефон.

- Возбуждено уголовное дело по статье Грабеж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За решетку он может отправиться на срок до 7 лет. Дожидаться суда он будет под стражей.

Но и это еще не все. Оперативники выяснили, что рецидивист может быть причастен еще к одному преступлению. По предварительной информации, в декабре 2018 года злоумышленник за 7 тысяч рублей сдал в аренду двум иркутянам однокомнатную квартиру в Ленинском районе. Но те вскоре узнали, что жилище принадлежит его отцу, а сам аферист страдает наркотической зависимостью, после чего написали заявление в полицию.