2019-01-19T11:12:07+03:00
Авто

Всем выйти из сумрака: операцию «тонировка» проводят иркутские инспекторы ГИБДД

Нарушителям грозит штраф в 500 рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Всем выйти из сумрака: операцию «тонировка» проводят иркутские инспекторы ГИБДД. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Всем выйти из сумрака: операцию «тонировка» проводят иркутские инспекторы ГИБДД. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Внимание, иркутские водители, которые до сих пор предпочитают ездить с затемненными передними стеклами своего автомобиля! Инспекторы ГИБДД продолжают на городских улицах операцию «тонировка».

Если попадетесь полицейским, не успев открыть затонированное окно перед экипажем или постом ДПС, нарветесь на штраф в 500 рублей. Кроме того, можно лишиться еще и регистрации автомобиля. Инспекторы еще раз напоминают, что на переднем ветровом и передних боковых стёклах автомобиля светопропускание должно составлять не менее 70%. И еще одно важное уточнение.

- Акцентируем внимание автомобилистов на то, что к тонировке приравниваются и так называемые «сетки», «шторки» и легкоснимаемая пленка, - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Эти приспособления также являются препятствием на пути к безопасному дорожному движению и контролю за обстановкой на дороге. И за них также предусмотрен штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП под Иркутском: водитель Mitsubishi Lancer погиб в столкновении с грузовиком
Рецидивист ограбил 73-летнего пенсионера в Иркутске
Остаются лидерами чемпионата России: волейболистки «Ангары» одержали пять побед на играх в Омске
Предотвратил грабеж: полицейский из Бурятии помог пенсионерке в свободное от работы время
Акробаты Иркутска завоевали пять медалей на международном турнире
В канун Рождества пьяный житель Бурятии надругался над женщиной
В ноябре 2018 иркутяне стали получать больше: Иркутскстат подсчитал доходы за месяц
Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля
Бизнесмена из Нижнеудинска подозревают в контрабанде леса почти на 22,5 миллиона рублей
Первокурсник из Братска ограбил пенсионерку: полицейские задержали парня спустя полчаса после совершения преступления
59-летний ангарчанин пропал без вести: полиция начала поиски
Бомж угнал инвалидную коляску у жителя Иркутска
Вооруженный грабитель напал на два офиса микрокредитов в Братске
Росгвардия обеспечит безопасность иркутян во время Крещения
36 ледовых переправ открыли в Иркутской области
В Иркутске утром 18 января трехкилометровая пробка на Старо-Кузьмихинской улице
Неделя неформального образования пройдет в Иркутске в 7-ой раз
«Особенности национальной охоты» покажут бесплатно в Доме кино Иркутска
Два ножевых ранения: 17-летняя девушка напала на пенсионера в Бурятии
Прогноз погоды в Иркутске: 18 января днем -10 градусов
ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске
Полиция задержала поджигателей лифта в Усть-Илимске: ими оказались двое подростков
Сергей Сокол: Необходимо увеличить финансирование малокомплектных школ в Иркутской области
СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал
Вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Швеции
При пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщина