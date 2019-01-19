Всем выйти из сумрака: операцию «тонировка» проводят иркутские инспекторы ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-19T11:12:07+03:00

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Внимание, иркутские водители, которые до сих пор предпочитают ездить с затемненными передними стеклами своего автомобиля! Инспекторы ГИБДД продолжают на городских улицах операцию «тонировка».

Если попадетесь полицейским, не успев открыть затонированное окно перед экипажем или постом ДПС, нарветесь на штраф в 500 рублей. Кроме того, можно лишиться еще и регистрации автомобиля. Инспекторы еще раз напоминают, что на переднем ветровом и передних боковых стёклах автомобиля светопропускание должно составлять не менее 70%. И еще одно важное уточнение.

- Акцентируем внимание автомобилистов на то, что к тонировке приравниваются и так называемые «сетки», «шторки» и легкоснимаемая пленка, - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Эти приспособления также являются препятствием на пути к безопасному дорожному движению и контролю за обстановкой на дороге. И за них также предусмотрен штраф.