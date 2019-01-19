СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-19T12:15:02+03:00

«Все на лед»: День студента в Иркутске отметят массовым катанием на коньках

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Яркая развлекательная программа ждет иркутскую молодежь 25 января, в Татьянин день. Студенты отметят этот праздник массовым катанием на коньках на катке острова Конный.

– Замечательно, что идея такого мероприятия, который назвали «Все на лед», принадлежит молодежи, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. – Наш город всегда был студенческим городом. Празднование Дня студента в таком формате теперь станет традиционным для Иркутска.

Кроме того, на острове Конный в День студента откроются несколько интерактивных площадок, танцевальный флэшмоб, выступление творческих коллективов, конкурсы с подарками и даже дискотека на льду. Кстати, двери на каток открыты не только студентам, а всем желающим. Приходите к 17.00 и получайте положительные эмоции!

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