2019-01-19T14:05:43+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» проиграла «Старту» в Нижнем Новгороде

Иркутяне уступили с разницей в три мяча
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
«Байкал-Энергия» проиграла «Старту» в Нижнем Новгороде. Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» проиграла «Старту» в Нижнем Новгороде. Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» вновь потеряли очки в выездной серии игр. В Нижнем Новгороде бело-синие уступили местному «Старту» со счетом 3:6.

Первого гола немногочисленным нижегородским болельщикам на трибунах пришлось ждать 34 минуты. Счет открыли хозяева льда, отличился Вадим Васильев. Но через 4 минуты форвард иркутян Владислав Кузнецов, перехватив мяч, нанес хлесткий и точный удар с дальней дистанции, восстановив равновесие. На перерыв команды ушли при единицах на табло.

Начало второго тайма наши парни полностью провалили, за 8 минут пропустив сразу три мяча. У нижегородцев отличились швед Патрик Йоханссон и дважды Евгений Корев. Сдаваться иркутяне не собирались и усилиями Ивана Нечаева и Дениса Цыцарова отыграли два мяча. После этого бело-синие бросились в атаку, чтобы сравнять счет, но вместо этого пропустили еще дважды. Победу «Старту» принесли еще два точных удара Анатолия Голубкова и Сергея Почкунова.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 21 января в Кирове с аутсайдером Суперлиги «Родиной».

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Все на лед»: День студента в Иркутске отметят массовым катанием на коньках
Всем выйти из сумрака: операцию «тонировка» проводят иркутские инспекторы ГИБДД
ДТП под Иркутском: водитель Mitsubishi Lancer погиб в столкновении с грузовиком
Рецидивист ограбил 73-летнего пенсионера в Иркутске
Остаются лидерами чемпионата России: волейболистки «Ангары» одержали пять побед на играх в Омске
Предотвратил грабеж: полицейский из Бурятии помог пенсионерке в свободное от работы время
Акробаты Иркутска завоевали пять медалей на международном турнире
В канун Рождества пьяный житель Бурятии надругался над женщиной
В ноябре 2018 иркутяне стали получать больше: Иркутскстат подсчитал доходы за месяц
Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля
Бизнесмена из Нижнеудинска подозревают в контрабанде леса почти на 22,5 миллиона рублей
Первокурсник из Братска ограбил пенсионерку: полицейские задержали парня спустя полчаса после совершения преступления
59-летний ангарчанин пропал без вести: полиция начала поиски
Бомж угнал инвалидную коляску у жителя Иркутска
Вооруженный грабитель напал на два офиса микрокредитов в Братске
Росгвардия обеспечит безопасность иркутян во время Крещения
36 ледовых переправ открыли в Иркутской области
В Иркутске утром 18 января трехкилометровая пробка на Старо-Кузьмихинской улице
Неделя неформального образования пройдет в Иркутске в 7-ой раз
«Особенности национальной охоты» покажут бесплатно в Доме кино Иркутска
Два ножевых ранения: 17-летняя девушка напала на пенсионера в Бурятии
Прогноз погоды в Иркутске: 18 января днем -10 градусов
ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске
Полиция задержала поджигателей лифта в Усть-Илимске: ими оказались двое подростков
Сергей Сокол: Необходимо увеличить финансирование малокомплектных школ в Иркутской области
СК возбудил дело на владельцев турбазы, загрязнявших берег озера Байкал
Вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Швеции
При пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщина