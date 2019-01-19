«Байкал-Энергия» проиграла «Старту» в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-19T14:05:43+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» вновь потеряли очки в выездной серии игр. В Нижнем Новгороде бело-синие уступили местному «Старту» со счетом 3:6.

Первого гола немногочисленным нижегородским болельщикам на трибунах пришлось ждать 34 минуты. Счет открыли хозяева льда, отличился Вадим Васильев. Но через 4 минуты форвард иркутян Владислав Кузнецов, перехватив мяч, нанес хлесткий и точный удар с дальней дистанции, восстановив равновесие. На перерыв команды ушли при единицах на табло.

Начало второго тайма наши парни полностью провалили, за 8 минут пропустив сразу три мяча. У нижегородцев отличились швед Патрик Йоханссон и дважды Евгений Корев. Сдаваться иркутяне не собирались и усилиями Ивана Нечаева и Дениса Цыцарова отыграли два мяча. После этого бело-синие бросились в атаку, чтобы сравнять счет, но вместо этого пропустили еще дважды. Победу «Старту» принесли еще два точных удара Анатолия Голубкова и Сергея Почкунова.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 21 января в Кирове с аутсайдером Суперлиги «Родиной».