2019-01-19T17:28:02+03:00
Спорт

Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Торосу» в Нефтекамске

Ангарчане вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Торосу» в Нефтекамске. Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Торосу» в Нефтекамске. Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» прервали свою победную серию и в гостях проиграли «Торосу» из башкирского города Нефтекамск со счетом 1:2.

При этом вперед в этом матче вырвались именно наши парни. В первом периоде счет открыл Артур Гиндуллин. Во втором отрезке хозяева льда нанесли больше бросков в створ ворот, но забить так и не смогли, впрочем, как и ангарчане.

Развязка наступила в заключительном отрезке. Сначала «Торос» восстановил равновесие усилиями Артема Чернова. Ну а на исходе матча команда из Башкирии сумела забросить вторую шайбу, которая оказалась победной. Отличился Эдуард Гиматов. Таким образом «Торос» добился волевой победы.

Следующий матч «Ермак» проведет 21 января. В Альметьевске «оранжевые» скрестят клюшки с «Нефтяником».

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