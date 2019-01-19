СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-19T17:50:15+03:00

Пожар в Иркутске: две квартиры горели в многоэтажном доме на улице Шпачека. Фото: группа "ДТП 38RUS".

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Сразу две квартиры загорелись вечером, 19 января в многоэтажном доме на улице Шпачека в Иркутске. Пожарные прибыли на место через несколько минут. К этому моменту огонь валил с двух балконов на верхних этажах.

- Пожар потушен, погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Что стало причиной ЧП станет известно, как на месте поработают дознаватели.

Неизвестно и на какой площади пострадали горевшие квартиры. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в большей степени огонь повредил именно балконы.

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