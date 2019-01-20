Прогноз погоды в Иркутске: 20 января днем -6 градусов

СЕГОДНЯ 04:42 2019-01-20T04:42:46+03:00

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В Иркутске 20 января – переменная облачность. Без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с. По прогнозу синоптиков температура днем -4,-6 градусов.

- По области – переменная облачность, местами возможен небольшой и умеренный снег, в южных районах без осадков, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Температура составит -3, -8 градусов, в пониженных формах рельефа ожидается от -13 до -18, в западных и южных районах местами до +1.

Внимание, автомобилисты! На дорогах возможны поземки.

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