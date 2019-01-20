2019-01-20T09:04:44+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутской области: на трассе А-331 «Вилюй» столкулись автобус «Kia» и «Нива»

Водитель «Лады» доставлен в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутской области: на трассе А-331 «Вилюй» столкулись автобус «Kia» и «Нива».ДТП в Иркутской области: на трассе А-331 «Вилюй» столкулись автобус «Kia» и «Нива».Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Инспекторы ГИБДД выясняют причины аварии случившейся на федеральной трассе А-331 «Вилюй». При столкновении пассажирского автобуса «Kia Grandbird» и автомобиля «Нива» пострадали два человека, водитель легковушки и его пассажир.

По предварительной версии, ДТП произошло после того, как 47-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады» выезжая с обочины, не уступил дорогу автобусу«Kia». Водителя легкового автомобиля с травмами доставили в больницу, его спутнице также потребовалась помощь врачей, после медосмотра на месте аварии, женщину отпустили домой. Шофер автобуса и его пассажиры не пострадали.

Место ДТП. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Место ДТП.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Это позволило смягчить последствия удара при столкновении.

Полицейские изучают место происшествия. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей аварии.

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