Пропал без вести: в Иркутске ищут 35-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-20T09:40:16+03:00

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Полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза – Алерт» Байкал продолжают поиски Алексея Моторина. 15 января он вышел из дома на улице маршала Конева и отправился на работу по адресу Седова 20. Где около 22.00 его видели в последний раз. С тех пор родные и близкие ничего не знают о его местонахождении.

Пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили приметы Алексея Моторина.

- На вид около 35 лет, рост 183 см, худой, темно-русые волосы с проседью, короткая стрижка, серо-голубые глаза, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Был одет в черную куртку, синие джинсы, черную кофту с вырезом без рисунка, черные замшевые ботинки, черная шапка. С собой была черная кожаная сумка.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении Алексея Моторина, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.