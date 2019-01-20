СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-20T11:58:23+03:00

Пожар в Иркутской области: на острове Ольхон горит здание бывшего рыбзавода. Фото: страница Марианны Язевой в Facebook.

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В пожарную службу поступил звонок, очевидцы сообщили, что на острове Ольхон в поселке Хужир загорелось здание бывшего рыбзавода. По тревоге были подняты 3 пожарных расчета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/687224" frameborder="0"></iframe> Пожар в Иркутской области: на острове Ольхон горит здание бывшего рыбзавода.Видео: группа ДТП38Rus.

На место происшествия прибыло 12 спасателей и 3 единицы техники. Они обнаружили, что огнем охвачены законсервированные помещения бывшего рыбзавода. Шквалистый ветер до 31 м/с быстро распространял пламя и осложнял тушение.

Шквалистый ветер до 31 м/с осложнял тушение. Фото: страница Марианны Язевой в Facebook.

- Пожар потушен, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Доставка дополнительной техники на остров была невозможна.Общая площадь поврежденных огнем помещений 1950 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что пока доставка дополнительной техники на остров невозможна. Фото: страница Марианны Язевой в Facebook.

Известно, что летом в этом здании располагалась гостиница.