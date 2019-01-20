Пожар в Иркутской области: на острове Ольхон горит здание бывшего рыбзавода
В пожарную службу поступил звонок, очевидцы сообщили, что на острове Ольхон в поселке Хужир загорелось здание бывшего рыбзавода. По тревоге были подняты 3 пожарных расчета.
Пожар в Иркутской области: на острове Ольхон горит здание бывшего рыбзавода.Видео: группа ДТП38Rus.
На место происшествия прибыло 12 спасателей и 3 единицы техники. Они обнаружили, что огнем охвачены законсервированные помещения бывшего рыбзавода. Шквалистый ветер до 31 м/с быстро распространял пламя и осложнял тушение.
Шквалистый ветер до 31 м/с осложнял тушение. Фото: страница Марианны Язевой в Facebook.
- Пожар потушен, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Доставка дополнительной техники на остров была невозможна.Общая площадь поврежденных огнем помещений 1950 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что пока доставка дополнительной техники на остров невозможна. Фото: страница Марианны Язевой в Facebook.
Известно, что летом в этом здании располагалась гостиница.