Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла 50-е место в спринте на этапе Кубка Мира в Отепя
24-летняя спорстсменка из Улан-Удэ не смогла пройти квалификацию на очередном этапе Кубка Мира, который проходит в эстонском городе Отепя. Но расстраиваться еще рано. У сибирячки, которая выступала за сборную России на прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане все еще есть шансы проявить себя перед тренерами.
- Алиса Жамбалова заняла 50-ое место, Наталья Непряева пришла второй, - сообщили в пресс-службе федерации лыжных гонок России. - Победа же досталось действующей чемпионке Мира норвежке Майкен Касперсен Фалла.
Поддержать Алису и других отечественных спортсменов можно будет уже сегодня 20 января. В заключительный день соревнований пройдет индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.
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