2019-01-20T12:25:18+03:00
Спорт

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла 50-е место в спринте на этапе Кубка Мира в Отепя

20 января она также примет участие в индивидуальной гонке на 10 км
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла 50-е место в спринте на этапе Кубка Мира в Отепя. Фото: пресс-служба федерации лыжных гонок России.Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла 50-е место в спринте на этапе Кубка Мира в Отепя. Фото: пресс-служба федерации лыжных гонок России.
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24-летняя спорстсменка из Улан-Удэ не смогла пройти квалификацию на очередном этапе Кубка Мира, который проходит в эстонском городе Отепя. Но расстраиваться еще рано. У сибирячки, которая выступала за сборную России на прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане все еще есть шансы проявить себя перед тренерами.

- Алиса Жамбалова заняла 50-ое место, Наталья Непряева пришла второй, - сообщили в пресс-службе федерации лыжных гонок России. - Победа же досталось действующей чемпионке Мира норвежке Майкен Касперсен Фалла.

Поддержать Алису и других отечественных спортсменов можно будет уже сегодня 20 января. В заключительный день соревнований пройдет индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.

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Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выступит на этапе Кубка мира в Эстонии. Сибирячка побежит индивидуальную гонку и спринт. Подробности.

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