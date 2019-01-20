СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-20T14:30:17+03:00

Жители Ангарска за 2018 год добровольно сдали 16 единиц оружия. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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За прошлый год ангарчане добровольно передали полицейским 16 единиц незаконно хранящегося оружия и 2667 боеприпасов. Взамен их освободили от уголовной ответственности и выплатили денежную компенсацию.

1 нарезное, 9 гладкоствольных и 6 газовых орудий сдали в полицию жители Ангарска за 2018 год. Кроме этого, 37 владельцев легального оружия лишились лицензии за нарушения правил хранения.

- Добровольная сдача незаконного оружия освобождает от уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Также полагается выплата от 3-х до 8-ми тысяч рублей в зависимости от вида оружия и его состояния.

В полиции отметили, что прием оружия продолжится и в 2019.

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