Пожар в Ангарске: из-за пожара в квартире пятиэтажного дома эвакуировали 11 человек
В пожарную службу Ангарска поступил звонок, очевидцы сообщили, что из квартиры одного из пятиэтажных жилых домов в 207-ом квартале идет сильный дым. Прибывшие по тревоге спасатели через подъезд вывели 11 человек, среди них 4 детей.
После проведения эвакуации пожарные проникли в задымленную квартиру. Там удалось найти хозяина, он надышался угарным газом и с отравлением был доставлен в больницу.
- Общая площадь пожара 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе администрации Ангарска. – Повреждена домашняя мебель.
По предварительной версии это произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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