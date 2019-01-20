Пожар в Ангарске: из-за пожара в квартире пятиэтажного дома эвакуировали 11 человек

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-20T15:28:25+03:00

Один человек пострадал надышавшись ударным газом, его доставили в больницу

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В пожарную службу Ангарска поступил звонок, очевидцы сообщили, что из квартиры одного из пятиэтажных жилых домов в 207-ом квартале идет сильный дым. Прибывшие по тревоге спасатели через подъезд вывели 11 человек, среди них 4 детей.

После проведения эвакуации пожарные проникли в задымленную квартиру. Там удалось найти хозяина, он надышался угарным газом и с отравлением был доставлен в больницу.

- Общая площадь пожара 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе администрации Ангарска. – Повреждена домашняя мебель.

По предварительной версии это произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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