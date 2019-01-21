Всероссийский театральный марафон: иркутские театры примут участие

СЕГОДНЯ 03:36 2019-01-21T03:36:34+03:00

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Всероссийский театральный марафон, приуроченный к Году театра в России, стартовал накануне во Владивостоке. Продлится он весь 2019 год. Конечной точкой станет Калининград.

Марафон – это гастрольная эстафета. На протяжении всего года театры из всех регионов страны будут ездить по цепочке на гастроли.

- Также по цепочке от театра к театру будет передаваться специально изготовленный символ Года театра, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - В Иркутск его привезут в марте артисты Тувинского театра кукол. Свои детские спектакли они представят на сцене Иркутского областного театра кукол «Аистенок».

Приангарье во Всероссийском театральном марафоне представит Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова. С постановками по произведениям известных иркутских авторов - «Последний срок» по повести Валентина Распутина и «Прощание в июне» по пьесе Александра Вампилова актеры отправятся в Кемерово. Гастроли иркутского театра запланированы на 21-23 марта. Спектакли покажут в Кемеровском областном театре драмы им. А.В. Луначарского.