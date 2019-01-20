2019-01-20T17:01:52+03:00
Происшествия

МЧС Иркутской области: здание бывшего рыбзавода в Хужире продолжают тушить

Борьбу с огнем осложняют погодные условия
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС Иркутской области: здание бывшего рыбзавода в Хужире продолжают тушить. Фото: личная страница Марианны Язевой в Facebook.МЧС Иркутской области: здание бывшего рыбзавода в Хужире продолжают тушить. Фото: личная страница Марианны Язевой в Facebook.
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В Интернете пользователи соцсетей распространяют неподтвержденную информацию о том, что пожар в цехах бывшего рыбзавода в Хужире якобы возобновился. Корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске обратился в ГУ МЧС по Иркутской области и узнал подробности.

- Информация о возобновлении пожара не соответствует действительности, потому что пожар еще не потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Он был лишь локализован. Общая площадь пострадавших от огня помещений 1950 квадратных метров, на них работает 12 спасателей и 3 единицы техники.

В ведомстве также уточнили, что привлечь дополнительные силы попросту невозможно. Мешает удаленность острова от «большой земли». Да и шквалистый ветер с порывами до 31 м/с не способствует тушению.

Пока пожарные продолжают проливку поврежденных огнем цехов. Но без привлечения строительной техники разобрать обрушенные конструкции здания постройки 30-ых годов им не под силу.

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