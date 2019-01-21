Пожар в здании бывшего рыбзавода на байкальском острове Ольхон потушили
Напомним, здание бывшего рыболовного завода загорелось вчера, 20 января, на острове Ольхон. Общая площадь пожара составила 1950 кв.метров. Тушить пламя огнеборцам мешал сильный ветер, порывы были до 31 м/с.
- Полностью ликвидирован пожар был в 23.55, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Причины пока устанавливаются. Что дальше будет со зданием – решит собственник.
Читайте также:
Пожар в Иркутской области: на острове Ольхон горит здание бывшего рыбзавода
Пропал без вести: в Иркутске ищут 35-летнего мужчину
Движение транспорта на перекрестке Ядринцева и Лызина в Иркутске ограничат с 21 января по 4 февраля