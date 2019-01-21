Пожар в здании бывшего рыбзавода на байкальском острове Ольхон потушили

СЕГОДНЯ 04:50 2019-01-21T05:00:02+03:00

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Напомним, здание бывшего рыболовного завода загорелось вчера, 20 января, на острове Ольхон. Общая площадь пожара составила 1950 кв.метров. Тушить пламя огнеборцам мешал сильный ветер, порывы были до 31 м/с.

- Полностью ликвидирован пожар был в 23.55, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Причины пока устанавливаются. Что дальше будет со зданием – решит собственник.

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