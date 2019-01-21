2019-01-21T07:23:15+03:00
Происшествия

Дело бывшего проректора ИрГАУ о махинациях с землей передано в суд

По версии следствия ущерб составил 220 миллионов рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дело бывшего проректора ИрГАУ о махинациях с землей передано в суд.Дело бывшего проректора ИрГАУ о махинациях с землей передано в суд.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В Иркутске завершилось расследование в отношении экс-проректора Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Сыщики установили, что незаконно вывел из земельного фонда академии почти 5 гектаров земли.

- Действуя без доверенности, руководитель образовательного учреждения по подложным документам переоформил 4,9 гектаров государственной земли, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Ущерб составил около 220 миллионов.

Областная прокуратура уже согласовала обвинительное заключение для бывшего проректора академии. Дело передано в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Съездили на гастроли: две подружки-карманницы из Иркутской области задержаны за кражи в Улан-Удэ. В Улан-Удэ 37-летняя ангарчанка и ее подельница обчистили сразу два магазина за один день. Подробнее.

Рецидивист ограбил 73-летнего пенсионера в Иркутске. Добычей преступника стало портмоне с деньгами и телефоном. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 700 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться «Mercedes-Benz»
Пожар в здании бывшего рыбзавода на байкальском острове Ольхон потушили
Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдет в Иркутске
Всероссийский театральный марафон: иркутские театры примут участие
МЧС Иркутской области: здание бывшего рыбзавода в Хужире продолжают тушить
Прогноз погоды на 21 января: днем в городе -7
Пожар в Ангарске: из-за пожара в квартире пятиэтажного дома эвакуировали 11 человек
Жители Ангарска за 2018 год добровольно сдали 16 единиц оружия
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла 50-е место в спринте на этапе Кубка Мира в Отепя
Пожар в Иркутской области: на острове Ольхон горит здание бывшего рыбзавода
Пропал без вести: в Иркутске ищут 35-летнего мужчину
ДТП в Иркутской области: на трассе А-331 «Вилюй» столкулись автобус «Kia» и «Нива»
Съездили на гастроли: две подружки-карманницы из Иркутской области задержаны за кражи в Улан-Удэ
Прогноз погоды в Иркутске: 20 января днем -6 градусов
Пожар в Иркутске: две квартиры горели в многоэтажном доме на улице Шпачека
Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Торосу» в Нефтекамске
«Байкал-Энергия» проиграла «Старту» в Нижнем Новгороде
«Все на лед»: День студента в Иркутске отметят массовым катанием на коньках
Всем выйти из сумрака: операцию «тонировка» проводят иркутские инспекторы ГИБДД
ДТП под Иркутском: водитель Mitsubishi Lancer погиб в столкновении с грузовиком
Рецидивист ограбил 73-летнего пенсионера в Иркутске
Остаются лидерами чемпионата России: волейболистки «Ангары» одержали пять побед на играх в Омске
Предотвратил грабеж: полицейский из Бурятии помог пенсионерке в свободное от работы время
Акробаты Иркутска завоевали пять медалей на международном турнире
В канун Рождества пьяный житель Бурятии надругался над женщиной