СЕГОДНЯ 06:24 2019-01-21T07:23:15+03:00

Дело бывшего проректора ИрГАУ о махинациях с землей передано в суд. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

По версии следствия ущерб составил 220 миллионов рублей

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В Иркутске завершилось расследование в отношении экс-проректора Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Сыщики установили, что незаконно вывел из земельного фонда академии почти 5 гектаров земли.

- Действуя без доверенности, руководитель образовательного учреждения по подложным документам переоформил 4,9 гектаров государственной земли, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Ущерб составил около 220 миллионов.

Областная прокуратура уже согласовала обвинительное заключение для бывшего проректора академии. Дело передано в суд.

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