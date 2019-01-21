2019-01-21T07:35:42+03:00
Общество

Более 700 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться «Mercedes-Benz»

Он задолжал за аренду земельного участка
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Более 700 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться «Medcedes-Benz».Более 700 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться «Medcedes-Benz».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Перспектива потерять престижную иномарку и зарубежную путевку на отдых заставила жителя Иркутска заплатить администрации города 711 тысяч рублей. «Mercedes-Benz» чуть не ушел с торгов.

- В Правобережный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист в пользу администрации Иркутска, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Должник не платил арендную плату за участок в Ленинском районе.

Несмотря на решение суда возвращать деньги мужчина не спешил. Он не был официально трудоустроен и не хранил деньги в банке. Но приставы смогли выяснить, что ему принадлежит автомобиль «Mercedes-Benz». После того как машину арестовали, должник собрался отдохнуть от проблем на море. Однако этому помешал запрет на выезд за пределы России. Чтобы не остаться и без поездки и без любимого авто, иркутянин смог неожиданно найти нужную сумму и вернуть деньги администрации Иркутска.

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