Более 700 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться «Mercedes-Benz»

СЕГОДНЯ 06:44 2019-01-21T07:35:42+03:00

Более 700 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться «Medcedes-Benz». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Перспектива потерять престижную иномарку и зарубежную путевку на отдых заставила жителя Иркутска заплатить администрации города 711 тысяч рублей. «Mercedes-Benz» чуть не ушел с торгов.

- В Правобережный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист в пользу администрации Иркутска, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Должник не платил арендную плату за участок в Ленинском районе.

Несмотря на решение суда возвращать деньги мужчина не спешил. Он не был официально трудоустроен и не хранил деньги в банке. Но приставы смогли выяснить, что ему принадлежит автомобиль «Mercedes-Benz». После того как машину арестовали, должник собрался отдохнуть от проблем на море. Однако этому помешал запрет на выезд за пределы России. Чтобы не остаться и без поездки и без любимого авто, иркутянин смог неожиданно найти нужную сумму и вернуть деньги администрации Иркутска.

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