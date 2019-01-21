СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-21T09:34:21+03:00

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Полицейские задержали подозреваемых в вооруженном нападении на продуктовый магазин в поселке Ново-Иркутский. Неизвестные, скрывая свои лица за масками, ворвались в торговую точку и угрожая ножом и пистолетом потребовали отдать им деньги из кассы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/687285" frameborder="0"></iframe> Трое вооруженных налетчиков ограбили продуктовый магазин в Иркутской области.ГУ МВД по Иркутской области

Однако в кассе было лишь пять тысяч рублей, поэтому в придачу к выручке они прихватили еду и алкоголь, после чего скрылись. Полицейские смогли установить личности нападавших и задержать их. Ими оказались двое безработных жителей Иркутской области 30-ти и 36-ти лет. В ходе допросов стало известно и о третьем участнике налета, 36-летний мужчина поджидал своих подельников в автомобиле неподалеку. Именно он и посоветовал своим знакомым выбрать этот магазин для ограбления.

30-летний грабитель магазина.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Я сказал: возьмите маленький киоск, он стоит в самой глубинке, - вспоминает задержанный мужчина. – Зачем пытаться брать большой супермаркет.

В ходе обысков сыщики изъяли пневматический пистолет, тот самый, которым угрожали продавщице. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Грабителям грозит до 10 лет лишения свободы.