Выпил, угнал, в тюрьму: пьяного жителя Усолья задержали за рулем чужой иномарке

СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-21T10:37:37+03:00

Выпил, угнал, в Иркутск: пьяного жителя Усолья задержали на угнанной иномарке. Фото: пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

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В полицию Иркутска поступил звонок. Очевидцы сообщили, что в Ново-Ленино, в районе улицы Розы Люксембург, за рулем автомобиля «Toyota Carina» пьяный водитель. Для проверки был отправлен экипаж ДПС. При виде полицейских угонщик попытался сбежать, но инспекторы задержали его. Выяснилось, что иномарка, зарегистрированная в Усолье-Сибирском, числится в угоне.

- Задержанным оказался 31-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. – От прохождения медэкспертизы он отказался, о чем был составлен протокол.

Но на этом для угонщика общение с полицейскими не закончилось. Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье за завладение транспортным средством без цели хищения.

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