66-летняя женщина погибла под колесами погрузчика в Братске
Инспекторы ДПС расследуют обстоятельства гибели 66 летней женщины. Это произошло на промышленной площадке бывшего мясокомбината, когда водитель погрузчика «Hyundai», перевозивший лесоматериалы, не заметил проходившую рядом коллегу.
- От полученных травм женщина скончалась до приезда бригады скоро помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Иркутской области. – 56-летний водитель погрузчика дает показания.
Полицейские продолжают выяснять подробности случившегося. Они изучают показания очевидцев и исследуют место аварии. Проводится доследственная проверка.
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