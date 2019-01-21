СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-21T11:02:58+03:00

66-летняя женщина погибла под колесами погрузчика в Братске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Она скончалась до приезда скорой помощи

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Инспекторы ДПС расследуют обстоятельства гибели 66 летней женщины. Это произошло на промышленной площадке бывшего мясокомбината, когда водитель погрузчика «Hyundai», перевозивший лесоматериалы, не заметил проходившую рядом коллегу.

- От полученных травм женщина скончалась до приезда бригады скоро помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Иркутской области. – 56-летний водитель погрузчика дает показания.

Полицейские продолжают выяснять подробности случившегося. Они изучают показания очевидцев и исследуют место аварии. Проводится доследственная проверка.

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