2019-01-21T11:43:12+03:00
Происшествия

Интернет-мошенники похитили у жителей Ангарска 55 тысяч рублей

Жертвы обмана передали аферистам данные своих банковских карт
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Интернет-мошенники похитили у жителей Ангарска 55 тысяч рублей.Интернет-мошенники похитили у жителей Ангарска 55 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку мошенников попались две жительницы Ангарска. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили подробности.

- В полицию обратилась 32-летняя женщина, она рассказала, что пыталась продать свою шубу через Интернет. На объявление откликнулся неизвестный, который попросил у ангарчанки данные банковской карты и цифры пароля из СМС-уведомления, чтобы оплатить покупку. Жулик снял с ее счета 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сыщики смогли выяснить, что номер лже-покупателя зарегистрирован в Московской области.

Похожий случай произошел с другой жительницей Ангарска. 64-летней пенсионерке через социальные сети написала ее бывшая коллега. Она рассказала, что некий банк выплачивает пособие по 2000 рублей и пообещала помочь в оформлении необходимых документов, но для этого потребуются данные карты. Получив доступ к сбережениям ангарчанки, аферисты сняли с ее счета 38 тысяч рублей.

Оказалось, что страница была взломана и под видом знакомой, с ней сибирячкой общался жулик. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Следователи устанавливают личности мошенников. Расследование продолжается.

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