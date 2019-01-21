СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-21T12:55:30+03:00

Иркутянка прописала в своей квартире 78 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Дополнительный источник дохода организовала жительница Кировского района Иркутска. Иркутянка брала с приезжих мигрантов деньги за фиктивную прописку. В «резиновой квартире» поселилось 78 человек.

Все началось с того, что она уведомила миграционную службу о том, что пропишет у себя двух человек. Почувствовав вкус «легких денег», женщина за следующие полгода прописала еще 64 иностранца и 14 россиян. От каждого своего нового соседа «гостеприимная» хозяйка получила денежную благодарность.

- Заранее зная, что никто из прописанных не будет жить вместе с ней, она подавала подложные документы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сыщикам удалось собрать достаточно улик против жительницы Иркутска. После того, как обвинительное заключение было согласовано с прокуратурой, дело было передано в суд.

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