Памятные знаки в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда, вручат 146 жителям Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-21T13:43:24+03:00

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В Иркутской области пройдут чествования участников обороны Ленинграда. Во время мероприятий посвященных 75-ой годовщине снятия блокады, 146 жителей региона получат награду от правительства Санкт-Петербурга.

- Памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Они уже поступили в Иркутск и будут вручены в торжественной обстановке.

Празднование юбилейной даты пройдет 27 января 2019 года.

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