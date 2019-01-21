2019-01-21T13:43:24+03:00
Общество

Памятные знаки в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда, вручат 146 жителям Иркутской области

Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Памятные знаки в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда, вручат 146 жителям Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Памятные знаки в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда, вручат 146 жителям Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутской области пройдут чествования участников обороны Ленинграда. Во время мероприятий посвященных 75-ой годовщине снятия блокады, 146 жителей региона получат награду от правительства Санкт-Петербурга.

- Памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Они уже поступили в Иркутск и будут вручены в торжественной обстановке.

Празднование юбилейной даты пройдет 27 января 2019 года.

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