2019-01-21T16:08:45+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 22 января днем -5, -7 градусов

По области – снег, в северных районах ветер до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 22 января днем -5, -7 градусовПрогноз погоды в Иркутске: 22 января днем -5, -7 градусовФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Иркутске 22 января - переменная облачность, снега, по прогнозу синоптиков, не ожидается. Будет немного ветряно. Ветра подуют ночью с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, днём сменят направление и немного утихнут - юго-восточное 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около -17, днем уличные термометры покажут -5,-7 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, южных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ночью будет западный, северо-западный 5-10 м/с, по северу порывы до 14 м/с, позёмки, днём юго-восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура в Приангарье ночью -17,-22, при облачной погоде -9,-14, в северных и верхнеленских районах -22,-27, при прояснении -30,-35. Днем ожидается -4,-9, при облачной погоде -14,-19, в северных районах -15,-20, в пониженных формах рельефа -23,-28, в северо-западных районах ночью при облачной погоде -14,-19, днём местами будет -6,-11.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ангарске двое инкассаторов украли 112 тысяч рублей
Памятные знаки в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда, вручат 146 жителям Иркутской области
Иркутянка прописала в своей квартире 78 человек
«Ростелеком» совместно с Союзом «ТПП ВС» будут вести работу по переходу предприятий региона на цифровую экономику
Интернет-мошенники похитили у жителей Ангарска 55 тысяч рублей
66-летняя женщина погибла под колесами погрузчика в Братске
Выпил, угнал, в тюрьму: пьяного жителя Усолья задержали за рулем чужой иномарке
Трое вооруженных налетчиков ограбили продуктовый магазин в Иркутской области
Более 700 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться автомобиля «Mercedes-Benz»
Дело бывшего проректора ИрГАУ о махинациях с землей передано в суд
Пожар в здании бывшего рыбзавода на байкальском острове Ольхон потушили
Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдет в Иркутске
Всероссийский театральный марафон: иркутские театры примут участие
МЧС Иркутской области: здание бывшего рыбзавода в Хужире продолжают тушить