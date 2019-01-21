Прогноз погоды в Иркутске: 22 января днем -5, -7 градусов

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-21T16:08:45+03:00

По области – снег, в северных районах ветер до 14 м/с

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В Иркутске 22 января - переменная облачность, снега, по прогнозу синоптиков, не ожидается. Будет немного ветряно. Ветра подуют ночью с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, днём сменят направление и немного утихнут - юго-восточное 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около -17, днем уличные термометры покажут -5,-7 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, южных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ночью будет западный, северо-западный 5-10 м/с, по северу порывы до 14 м/с, позёмки, днём юго-восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура в Приангарье ночью -17,-22, при облачной погоде -9,-14, в северных и верхнеленских районах -22,-27, при прояснении -30,-35. Днем ожидается -4,-9, при облачной погоде -14,-19, в северных районах -15,-20, в пониженных формах рельефа -23,-28, в северо-западных районах ночью при облачной погоде -14,-19, днём местами будет -6,-11.