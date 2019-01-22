Три фильма покажут бесплатно в иркутском Доме кино до конца января

СЕГОДНЯ 03:34 2019-01-22T03:34:03+03:00

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Иркутский областной кинофонд постоянно преподносит горожанам сюрпризы, презентует различные проекты. В рамках нескольких из них в кинотеатре Дом кино до конца января пройдут показы трех кинолент совершенно бесплатно.

Первый фильм в списке – это «Старшая сестра» 1966 года, картина режиссера Георгия Натансона. История о двух сестрах, самопожертвовании, поиске своей судьбы. Показ пройдет 25 января в 14.00.

Второй на очереди будет лента «Дядя Ваня». Ее показ пройдет специально для лиц с ограниченными возможностями в рамках проекта «Доступное кино». При показе фильма будут использованы субтитры и тифлокомментирование.

Третья картина – «Самая обаятельная и привлекательная» с неподражаемой Ириной Муравьевой в главной роли. Приключения в поисках любви. 30 января в 16.00.