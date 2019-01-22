2019-01-22T03:34:03+03:00
Общество

Три фильма покажут бесплатно в иркутском Доме кино до конца января

Показы лент пройдут в рамках разных трех проектов
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Ирина МуравьеваИрина МуравьеваФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Иркутский областной кинофонд постоянно преподносит горожанам сюрпризы, презентует различные проекты. В рамках нескольких из них в кинотеатре Дом кино до конца января пройдут показы трех кинолент совершенно бесплатно.

Первый фильм в списке – это «Старшая сестра» 1966 года, картина режиссера Георгия Натансона. История о двух сестрах, самопожертвовании, поиске своей судьбы. Показ пройдет 25 января в 14.00.

Второй на очереди будет лента «Дядя Ваня». Ее показ пройдет специально для лиц с ограниченными возможностями в рамках проекта «Доступное кино». При показе фильма будут использованы субтитры и тифлокомментирование.

Третья картина – «Самая обаятельная и привлекательная» с неподражаемой Ириной Муравьевой в главной роли. Приключения в поисках любви. 30 января в 16.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
38 ледовых переправ открыли в Иркутской области
В Иркутске 23 января откроется выставка живописи «И будет новый день…»
Самолет Иркутск-Москва экстренно сел в Екатеринбурге из-за курящего пассажира
«Байкал-Энергия» в гостях разгромила аутсайдера Суперлиги кировскую «Родину»
Благотворительный вечер добра состоялся в Иркутске
В Ангарске двое инкассаторов украли 112 тысяч рублей
Прогноз погоды в Иркутске: 22 января днем -5, -7 градусов
Памятные знаки в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда, вручат 146 жителям Иркутской области
Иркутянка прописала в своей квартире 78 человек
«Ростелеком» совместно с Союзом «ТПП ВС» будут вести работу по переходу предприятий региона на цифровую экономику
Интернет-мошенники похитили у жителей Ангарска 55 тысяч рублей
66-летняя женщина погибла под колесами погрузчика в Братске
Выпил, угнал, в тюрьму: пьяного жителя Усолья задержали за рулем чужой иномарке
Трое вооруженных налетчиков ограбили продуктовый магазин в Иркутской области
Более 700 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться автомобиля «Mercedes-Benz»
Дело бывшего проректора ИрГАУ о махинациях с землей передано в суд
Пожар в здании бывшего рыбзавода на байкальском острове Ольхон потушили
Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдет в Иркутске
Всероссийский театральный марафон: иркутские театры примут участие
МЧС Иркутской области: здание бывшего рыбзавода в Хужире продолжают тушить