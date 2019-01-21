В Ангарске двое инкассаторов украли 112 тысяч рублей
В Ангарске завершилось расследование дела двух инкассаторов. Используя служебное положение и профессиональные навыки они похищали деньги из терминалов.
- Мужчинам удалось совершить несколько краж до того, как их задержал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Во время технического обслуживания банкоматов, они смогли похитить 112 тысяч рублей.
После окончания следствия и утверждения обвинительного заключения дело было передано в суд.
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