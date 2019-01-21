СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-21T17:00:50+03:00

В Ангарске двое инкассаторов украли 112 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Ангарске завершилось расследование дела двух инкассаторов. Используя служебное положение и профессиональные навыки они похищали деньги из терминалов.

- Мужчинам удалось совершить несколько краж до того, как их задержал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Во время технического обслуживания банкоматов, они смогли похитить 112 тысяч рублей.

После окончания следствия и утверждения обвинительного заключения дело было передано в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Интернет-мошенники похитили у жителей Ангарска 55 тысяч рублей. Жертвы обмана передали аферистам данные своих банковских карт. Подробнее.

Трое вооруженных налетчиков ограбили продуктовый магазин в Иркутской области. Угрожая оружием, они похитили выручку и алкоголь. Подробнее.

Сибиряка, который 7 лет скрывался от следствия, поймали при проверке паспорта. Ангарчанин в 2011 году едва не убил свою подругу, а затем сбежал от следствия в Армению и взял фамилию новой жены. Подробнее.