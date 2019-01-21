Благотворительный вечер добра состоялся в Иркутске

СЕГОДНЯ 18:43 2019-01-21T18:43:02+03:00

Уже к середине концерта было собрано на нужды больных детей более 700 тысяч рублей, а средства все продолжали поступать

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На сцене - узнаваемые люди, те, о ком можно без преувеличения сказать - это элита Приангарья. Еще час назад они подписывали документы и заключали договоры, читали лекции и стояли у постели больных, отдавали распоряжения по финансовым вопросам и проверяли подлинность бумаг. А вечером 21 января все они - врачи, ученые, педагоги, бизнесмены, крупные руководители встретились в фойе Музыкального театра, чтобы общими усилями провести зажигательный, душевно щедрый "капустник" - Благотворительный вечер добра. И снова ведут вечер профессор, директор Иркутского филиала ИД "Комсомольская правда" Станислав Гольдфарб и руководитель радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91,5 fm ) Наталья Кравченко.

-В этот раз итоги еще не подведены, - говорит Наталья. -Скажу только, что уже к середине вечера в пользу детей мы собрали 700 тысяч рублей. Итоговая сумма сбора будет, конечно, много больше, чем в прошлом году...А ведь в 2018 на на поддержку трех лечебных учреждений, оказывающих паллиативную помощь детям, было направлено 850 тысяч рублей.

.На эти средства в областном детском хосписе отремонтировали и закупили все необходимое оборудование в санитарную комнату. В областную детскую клиническую больницу – отделение онкогематологии – приобретены средства для ухода за тяжелобольными ребятишкам, которые проходят длительное лечение. В Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу закупили многофункциональные кровати.

Организаторами Благотворительного вечера добра являются правительство Иркутской области, Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, Областной совет женщин. Второй год подряд поддерживает акцию "Комсомольская правда" в Иркутске.